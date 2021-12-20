В Одесі орудує банда грабіжників

07:15 15 липень Київ, Україна

В Одесі грабіжники, застосовуючи фізичне насильство та залякування проти сімейної пари, змусили останніх віддати гроші. Зокрема, зловмисники погрожували чоловікові тим, що згвалтують його дружину.

Троє невстановлених чоловіків проникли в квартиру, де накинулися на господаря (чоловіка 1994 року народження) і його дружину (1995 року народження).

Зловмисники погрожували застосувати фізичну силу і згвалтувати жінку. Вони змусили господарів віддати їм гроші та цінності. Грабіжникам вдалося заволодіти грошима на суму трохи більше 10 тисяч доларів і декількома виробами із золота, з чим вони втекли з місця події.

За фактом даного злочину правоохоронці почали розслідування.