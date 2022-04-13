В Одесі виявлено схрон зі зброєю і боєприпасами, серед вилученого протитанкові гранатомети

19:38 14 липня Київ, Україна

Співробітники поліції спільно з СБУ виявили схованку зі зброєю недалеко від Конюшинового моста в Одесі, серед вилученого - гранати, запал УДЗ, протитанкові гранатомети і патрони різного калібру.



Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.



На місце події викликали співробітників управління вибухотехнічної служби обласної поліції.

Серед вилученого - три гранати та сім корпусів від них, запал УДЗ, два протитанкових гранатомети і понад 400 патронів різного калібру.



Арсенал правоохоронці направили на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу.



Поліціянти встановлюють походження всіх предметів і осіб, причетних до їхнього зберігання. Згідно з чинним законодавством, подібні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.