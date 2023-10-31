В Одесі нейтралізували злочинне угруповання, яке переправляло ухилянтів - СБУ

16:30 30 жовтня Київ, Україна

Спільна спецоперація кіберфахівців Служби безпеки, Держприкордонслужби та Національної поліції в Одеській області призвела до нейтралізації міжнародного злочинного угруповання, яке займалося незаконним переправленням громадян призовного віку через державний кордон.



У рамках операції вдалося заарештувати організатора цієї банди під час "гарячого" затримання. Він намагався вивезти двох ухилянтів до невизнаного Придністров'я, використовуючи свій власний автомобіль.



За такі "послуги" цей зловмисник отримав 7 тисяч американських доларів від своїх клієнтів.



Слідство встановило, що організатором цього угруповання був раніше засуджений киянин, котрий мав судимість за наркоторгівлю. Він залучив двох спільників, мешканців Придністров'я, для створення каналу нелегальної міграції.



Для виявлення ухилянтів вони створили спеціалізований Telegram-канал, який адмініструвався з території Придністров'я. На цьому онлайн-майданчику злочинці пропонували призовникам уникнути мобілізації шляхом нелегального перетину кордону та "гарантували" їм переправку в одну з європейських країн, обминаючи контрольно-пропускні пункти через "придністровське" квазіутворення.

Відповідно до слідства, організатор угруповання використав свій приватний будинок на кордоні Одеської області як "перевалочний пункт" для збирання ухилянтів. Тут вони проходили інструктаж щодо часу та місця нелегального переходу кордону, а також відпрацьовували дії у разі затримання правоохоронцями.



У ході обшуків у місцях перебування організатора "схеми" було виявлено такі докази незаконної діяльності:

банківські картки та мобільні телефони;

готівку в іноземній валюті, отриману злочинним шляхом.

Затриманому було пред'явлено звинувачення у скоєнні злочину згідно зі статтями 15 та 332 Кримінального кодексу України: незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб. В цей час розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу, зокрема утримання під вартою.



Розслідування продовжується з метою притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.