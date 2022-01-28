В Одесі напали на поліціянта та відібрали зброю

16:05 16 вересень Київ, Україна

За напад на працівника управління поліції охорони затримано двох молодих людей, вони побили охоронця і вкрали у нього травматичний пістолет та смартфон.



Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Оперативники Одеського управління ДВБ НПУ отримали повідомлення від чергового поліції охорони в місті Одеса про напад на співробітника УПО на одному з об'єктів, який знаходиться під охороною поліції. Під час патрулювання периметру державного підприємства співробітник УПО виявив трьох невідомих осіб: двох молодих людей і дівчину. На його прохання покинути територію непрохані гості почали поводитися агресивно та продовжили йти далі. Коли поліціянт зробив попереджувальні постріли зі спеціального пристрою для відстрілу гумових куль - зловмисники збили його з ніг, відібрали пістолет, мобільний телефон, побили й зникли", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що при вивченні відео з камер спостереження правоохоронці встановили маршрут пересування нападників, а потім і їхні особи.

"Виявилося, що до скоєного причетні 22-річний житель міста Остер на Чернігівщині, і його знайомий - 23-річний житель села Софіївська Борщагівка Київської області. В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники внутрішньої безпеки НПУ і Суворівського відділу поліції Одеси встановили місце знаходження нападників, а також - відібраного ними пістолета та телефону поліціянта. Зараз спільники затримані в порядку ст. 208 КПК України та поміщені в ізолятор тимчасового утримання", - зазначено в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі поліції готують їм вручення підозри за ч. 2 ст. 186 (грабіж) і ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.