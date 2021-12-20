В Одесі знайдено тіло жінки в мішку

09:21 17 березень Київ, Україна

У підвальному приміщенні одного з навчальних закладів міста Одеса було виявлено тіло 83-річної жінки в поліетиленовому пакеті.

Про це повідомляє поліція регіону.

"Тіло громадянки з ознаками насильницької смерті виявили в мішку біля входу в підвальне приміщення навчального закладу на вулиці Маріїнській", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки. З пенсіонеркою розправився її власний син, повідомляє поліція регіону.

"83-річну місцеву жительку позбавив життя власний син. 55-річний чоловік вдарив матір сокирою по голові, одягнув на неї поліетиленовий пакет, обмотав скотчем і задушив. Переконавшись, що старенька не дихає, зловмисник поклав її тіло в мішок і відтягнув далі від будинку", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали вдома. За його словами, він убив матір під час сварки. Через що стався конфлікт, не розповідає.

В рамках досудового розслідування буде призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність чоловіка, повідомили у відомстві.