В Одесі знайдено тіло жінки в мішку

У підвальному приміщенні одного з навчальних закладів міста Одеса було виявлено тіло 83-річної жінки в поліетиленовому пакеті.
Про це повідомляє поліція регіону.
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві жінки. З пенсіонеркою розправився її власний син, повідомляє поліція регіону.
Підозрюваного затримали вдома. За його словами, він убив матір під час сварки. Через що стався конфлікт, не розповідає.
В рамках досудового розслідування буде призначена низка експертиз, в тому числі судово-психіатрична, яка визначить осудність чоловіка, повідомили у відомстві.
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