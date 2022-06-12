В Одесі любителям відвертого сексу на пляжі вручили повістки до армії

09:17 12 червня Київ, Україна

Про обережність під час відпочинку біля води попереджали й у мирний час, а під час війни море стало ще небезпечнішим. Втім, "кому війна, а кому...". В одному з пляжних клубів Одеси у суботу, 11 червня, чоловік та дівчина зайнялися сексом на очах у людей. Незабаром їм вручили повістки до армії. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Так, за даними очевидців, інцидент стався у клубі Public Beach&Club.

"Учасники непристойної дії в одному із закладів відпочинку Одеси готуються пройти медичну комісію. Вона визначить не лише стан їхнього здоров'я після відповідних загальних процедур. Огляд лікарів відбудеться у зв'язку з отриманням цими горе-відпочивальними повістками до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки", - написав Братчук.

А на одному з пляжів на Одещині підірвався відпочиваючий. Внаслідок інциденту він загинув.

"Меншу годину тому загинула людина, відпочиваючи на пляжі на чорноморському узбережжі Одеської області... Підірвався на міні. Я не знаю, скільки ще потрібно повторювати тим, хто намагається стати головним кандидатом на премію Дарвіна", – наголосив Сергій Братчук.

За його словами, всі пляжі заміновані, а в морі є російські міни і не лише російські.

В оперативному командуванні "Південь" уточнили, що на міні підірвався чоловік.

"Сім'я, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати з сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину та температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям", - йдеться у повідомленні.

Про інших постраждалих не повідомляється.