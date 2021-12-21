В Одесі горів висотний житловий комплекс: евакуювали 55 осіб

12:51 13 квітень Київ, Україна

В одеському житловому комплексі Апельсин, на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає.

Про це повідомляє ДСНС у вівторок, 13 квітня.



Зазначено, що інформація про спалах надійшла о 7:11 ранку. На місці рятувальники з'ясували, що спалахнув офіс на 24-му поверсі багатоповерхового житлового будинку за адресою вул. Середньофонтанська, 35.



Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику Пожежа 1 Біс. Рятувальники ліквідували пожежу о 08:07 на площі 60 кв. м. Загиблих і постраждалих немає. З будівлі по сходових маршах самостійно евакуювалися 55 осіб.



Від ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.



Як повідомляють в соцмережах очевидці, через пожежу в ЖК Апельсин на дорогах в районі НП утворилися гігантські затори. Поліціянти перекрили вулицю.