В Одесі є "приліт" по об'єкту інфраструктури - ОВА
11:37 17 листопада Київ, Україна
Вранці 17 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, у кількох містах пролунали вибухи, в Одесі є "приліт" по об'єкту інфраструктури.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Противник завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області перебувати в укриттях. Віримо у ЗСУ та наші підрозділи протиповітряної оборони! Слава Україні!” – написав Марченко у Telegram.
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