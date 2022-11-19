В Одесі є "приліт" по об'єкту інфраструктури - ОВА

11:37 17 листопада Київ, Україна

Вранці 17 листопада по всій Україні було оголошено повітряну тривогу, у кількох містах пролунали вибухи, в Одесі є "приліт" по об'єкту інфраструктури.



Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.