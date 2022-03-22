В Одесі автомобіль влетів в АЗС. Спалахнув двигун

Поліційному патрулю вдалося запобігти загорянню АЗС і подальшому вибуху. ДТП сталася в Одесі, за словами очевидців в аварії винен водій іншого автомобіля.
Спалаху і вибуху завадили патрульні, які їхали позаду машини і помітили, що водій не впорався з керуванням. Поліціянт відразу вискочив з вогнегасником і почав гасити двигун, з якого вже валив дим. Прийшли на допомогу і працівники АЗС, тому трагедії не сталося.
За даними поліції, 24-річний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги, коли на швидкості перестроювався в інший ряд. За словами очевидців, здійснити запланований маневр йому завадило інше авто.
Спалаху і вибуху завадили патрульні, які їхали позаду машини і помітили, що водій не впорався з керуванням. Поліціянт відразу вискочив з вогнегасником і почав гасити двигун, з якого вже валив дим. Прийшли на допомогу і працівники АЗС, тому трагедії не сталося.
За даними поліції, 24-річний водій не впорався з керуванням і злетів з дороги, коли на швидкості перестроювався в інший ряд. За словами очевидців, здійснити запланований маневр йому завадило інше авто.
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