У гуртожитку ВСУ «Десна» прогримів вибух

08:30 25 серпень Київ, Україна

На території 169-го військового навчального центру «Десна» Сухопутних військ Збройних сил України в результаті зневаги заходами безпеки з боку військовослужбовців 24 серпня сталася вибух.

На місці події працює слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.


Вибух стався близько 17:30, крім загиблого постраждали ще двоє військових, які отримали поранення різної тяжкості. Також постраждала громадянська дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Її стан оцінюється як важкий.

Всі постраждалі були оперативно доставлені в госпіталь.

Як повідомлялося раніше, в Маріуполі стався вибух гранати в одному з приватних житлових будинків в Кальміуському районі. В результаті вибуху смертельні осколкові поранення отримав чоловік 1961 року народження.