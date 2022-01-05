У гуртожитку ВСУ «Десна» прогримів вибух

На території 169-го військового навчального центру «Десна» Сухопутних військ Збройних сил України в результаті зневаги заходами безпеки з боку військовослужбовців 24 серпня сталася вибух.
На місці події працює слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.
Вибух стався близько 17:30, крім загиблого постраждали ще двоє військових, які отримали поранення різної тяжкості. Також постраждала громадянська дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Її стан оцінюється як важкий.
Всі постраждалі були оперативно доставлені в госпіталь.
Як повідомлялося раніше, в Маріуполі стався вибух гранати в одному з приватних житлових будинків в Кальміуському районі. В результаті вибуху смертельні осколкові поранення отримав чоловік 1961 року народження.
На місці події працює слідча група Національної поліції України в Козелецькому районі.
Вибух стався близько 17:30, крім загиблого постраждали ще двоє військових, які отримали поранення різної тяжкості. Також постраждала громадянська дівчина, яка перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Її стан оцінюється як важкий.
Всі постраждалі були оперативно доставлені в госпіталь.
Як повідомлялося раніше, в Маріуполі стався вибух гранати в одному з приватних житлових будинків в Кальміуському районі. В результаті вибуху смертельні осколкові поранення отримав чоловік 1961 року народження.
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