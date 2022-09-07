У Новій Каховці за нез'ясованих обставин загинули чотири людини

19:44 15 лютого Київ, Україна

У місті Нова Каховка Херсонської області в квартирі виявлено чотири людини без ознак життя, повідомляє Нацполіція в понеділок, 15 лютого.



Зазначено, що в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків. За її словами, мешканка однієї з квартир вже третій день не відкриває двері і не виходить з дому. При цьому в її квартирі горить світло і працює телевізор.

"За допомогою висувної драбини рятувальники піднялися до вікна квартири і побачили, що в кухні на підлозі лежать чотири людини. Тоді через балкон вони потрапили до квартири та відчинили вхідні двері. Під час огляду місця події було виявлено без ознак життя власницю квартири, ще одну жінку і двох чоловіків", - йдеться в повідомленні.

Згідно з попереднім оглядом судмедексперта, слідів насильницької смерті не виявлено. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Інцидент поки кваліфікували за статтею про умисне вбивство з позначкою нещасний випадок (п.1 ч.2 ст.115 КК України).