У Новій Каховці за нез'ясованих обставин загинули чотири людини

У місті Нова Каховка Херсонської області в квартирі виявлено чотири людини без ознак життя, повідомляє Нацполіція в понеділок, 15 лютого.
Зазначено, що в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків. За її словами, мешканка однієї з квартир вже третій день не відкриває двері і не виходить з дому. При цьому в її квартирі горить світло і працює телевізор.
Згідно з попереднім оглядом судмедексперта, слідів насильницької смерті не виявлено. Призначено судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Інцидент поки кваліфікували за статтею про умисне вбивство з позначкою нещасний випадок (п.1 ч.2 ст.115 КК України).
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