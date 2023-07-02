У ніч на неділю над Україною знищено 11 цілей - Повітряні сили

10:19 02 липня Київ, Україна

Сьогодні вночі над Україною знову пролунав сигнал повітряної тривоги. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 2 липня Україна була атакована іранськими ударними дронами типу Shahed та крилатими ракетами "Калібр". Усі випущені російськими агресорами цілі було знищено.

Вказано, що пуски восьми "Шахедів" здійснювалися з південно-східного напрямку, а трьох крилатих ракет Калібр - із акваторії Чорного моря.

Сили ППО працювали у різних регіонах України – у зонах відповідальності повітряних командувань Південь, Схід та Центр.

Нагадаємо, сьогодні вночі у Києві прогриміли вибухи. Пізніше столична влада заявила, що сили ППО збили ударні безпілотники росіян.

Сьогодні стало відомо про наслідки російської атаки на Київщині. Про це Київська ОВА повідомила зранку 2 липня.

"Внаслідок падіння уламків у двох районах Київщини пошкоджено три приватні будинки. Власникам пошкоджених будинків буде надано всю необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждав мешканець одного з будинків – у чоловіка поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу.

Наразі оперативні групи на Київщині продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.