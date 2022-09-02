У ніч на 5 серпня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини

Вночі 5 серпня війська росії обстріляли з різних видів зброї Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
По Мирівській громаді ворог ударив ракетою X-59. Є руйнування житла, виведено з ладу газопровід. За попередніми даними – без постраждалих.
Криворізький район окупанти атакували Ураганами та ствольною артилерією. Під вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.
Криворізький район окупанти атакували Ураганами та ствольною артилерією. Під вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.
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