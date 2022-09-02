У ніч на 5 серпня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини

09:04 05 серпня Київ, Україна

Вночі 5 серпня війська росії обстріляли з різних видів зброї Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.



Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"По Нікополю ворог двічі влучив із Градів. До міста прилетіли 40 реактивних снарядів. Пошкоджено до десяти приватних будинків та господарських будівель. Сталося загоряння на місцевому підприємстві – знищено автобус та кілька автомобілів. Людей, на щастя, не зачепило", - уточнив губернатор.

По Мирівській громаді ворог ударив ракетою X-59. Є руйнування житла, виведено з ладу газопровід. За попередніми даними – без постраждалих.



Криворізький район окупанти атакували Ураганами та ствольною артилерією. Під вогонь потрапили Карпівська та Зеленодольська громади.