У ніч на 27 червня окупант завдав ракетного удару по Одещині

13:57 27 червня Київ, Україна

Армія росії в ніч на 27 червня ракетним ударом по житловому кварталу одного з прикордонних сіл Одеського району пошкодила 65 будинків громадян.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора.



З 65 приватних будинків чотири повністю знищено вогнем.



За попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-річні близнюки.



ОГП зазначає, що будь-які військові об'єкти поряд відсутні.



За попередніми даними, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.