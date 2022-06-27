У ніч на 27 червня окупант завдав ракетного удару по Одещині

Армія росії в ніч на 27 червня ракетним ударом по житловому кварталу одного з прикордонних сіл Одеського району пошкодила 65 будинків громадян.
Про це повідомив Офіс Генпрокурора.
З 65 приватних будинків чотири повністю знищено вогнем.
За попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-річні близнюки.
ОГП зазначає, що будь-які військові об'єкти поряд відсутні.
За попередніми даними, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.
З 65 приватних будинків чотири повністю знищено вогнем.
За попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей – 3-річні близнюки.
ОГП зазначає, що будь-які військові об'єкти поряд відсутні.
За попередніми даними, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22.
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