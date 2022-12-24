У ніч проти 24 грудня окупанти обстріляли Запоріжжя та Дніпропетровщину

Війська Росії в ніч на 24 грудня вдарили ракетами по передмісті Запоріжжя, зруйновано гімназію. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.
За словами Старуха, поранених серед людей нема.
Нагадаємо, у Запорізькій області росіяни обстріляли 18 населених пунктів.
У ніч проти 24 грудня Окупанти масово обстріляли Дніпропетровщину. Ворог випустив у регіоні понад 60 снарядів. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.
За його словами, росіяни застосували Гради, Урагани та важку артилерію.. Під ударом опинилися три громади – Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська.
У Марганці пошкоджено гаражі, авто промислового підприємства та майно садового товариства. В інших громадах розбито лінії електропередач. Наслідки обстрілу ще уточнюються.
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