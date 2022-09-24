У Нікопольському районi звалилася тимчасова понтонна переправа

У селі Олексіївка Нікопольського району, міст, який впав під вагою фури прямо під час прес-конференції президента Володимира Зеленського 20 травня, замінили на тимчасову понтонну переправу, але і вона не витримала навантаження і обрушилася
Відзначається, що в цей раз причиною інциденту також стала вантажівка, під колесами якого обрушилася крайня секція переправи.
Поліції на місці події немає, також не регулюють рух в об'їзд. Транспорт, який рухається з Нікополя і з боку Покрова, повертається назад і накидає зайве коло в 20 км. Всі водії обурені.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі