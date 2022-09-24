У Нікопольському районi звалилася тимчасова понтонна переправа

19:21 24 червня Київ, Україна

У селі Олексіївка Нікопольського району, міст, який впав під вагою фури прямо під час прес-конференції президента Володимира Зеленського 20 травня, замінили на тимчасову понтонну переправу, але і вона не витримала навантаження і обрушилася

Відзначається, що в цей раз причиною інциденту також стала вантажівка, під колесами якого обрушилася крайня секція переправи.

"Понтонний міст знову закритий. На цей раз крайня секція обрушилася під невеликим грузовичком. Про які 30 тоннах може йти мова?", - йдеться в повідомленні.

Поліції на місці події немає, також не регулюють рух в об'їзд. Транспорт, який рухається з Нікополя і з боку Покрова, повертається назад і накидає зайве коло в 20 км. Всі водії обурені.



