У Нікополі СБУ затримала російського агента-навідника

11:29 29 жовтня Київ, Україна

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. Чоловік збирав інформацію про підрозділи сил оборони. Про це повідомляє прес-центр СБУ у суботу, 29 жовтня.

"Серед основних його завдань було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS та далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник також коригував численні ракетні удари по Нікополю: об'єкти енергетичної інфраструктури.. Після цього він звітував окупантам про наслідки повітряних атак.

Російський агент їздив територією району і приховано спостерігав за об'єктами. Зібрану інформацію він передавав загарбникам через анонімні месенджери як фотографій з докладним описом.

Під час обшуків за місцем проживання агента Росії правоохоронці виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку із московським «куратором».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст.. 111 – Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану – Кримінального кодексу України.

Зрадник нині перебуває під вартою. Правоохоронці провадять слідчо-оперативні дії.

Як уже повідомлялося, правоохоронці перевіряють критичні об'єкти інфраструктури України щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.