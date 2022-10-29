У Нікополі СБУ затримала російського агента-навідника

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Дніпропетровської області. Чоловік збирав інформацію про підрозділи сил оборони. Про це повідомляє прес-центр СБУ у суботу, 29 жовтня.
Зловмисник також коригував численні ракетні удари по Нікополю: об'єкти енергетичної інфраструктури.. Після цього він звітував окупантам про наслідки повітряних атак.
Російський агент їздив територією району і приховано спостерігав за об'єктами. Зібрану інформацію він передавав загарбникам через анонімні месенджери як фотографій з докладним описом.
Під час обшуків за місцем проживання агента Росії правоохоронці виявили мобільний телефон та комп'ютерну техніку із московським «куратором».
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст.. 111 – Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану – Кримінального кодексу України.
Зрадник нині перебуває під вартою. Правоохоронці провадять слідчо-оперативні дії.
Як уже повідомлялося, правоохоронці перевіряють критичні об'єкти інфраструктури України щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом.
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