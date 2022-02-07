На Миколаївщині правоохоронці викрили жінку, яка знімала своїх маленьких дітей у порно

15:03 07 лютий Київ, Україна

На Миколаївщині 30-річна жінка зі своєю 17-річною знайомою знімала неповнолітніх дітей у порно та продавала секс-контент в Інтернеті.



Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Правоохоронцям надійшла інформація від іноземних колег про поширення в мережі Інтернет фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру, створених за участю двох малолітніх дівчаток, ймовірно, з України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 30-річна жінка залучила до зйомок у порно своїх дітей.

“Зловмисниці вигадували секс-сценарії та змушували дітей брати у цьому участь. Відеоконтент розповсюджували за гроші через Інтернет», – додали у пресслужбі.

В цей час жінці та її спільниці повідомлено про підозру у виготовленні, розповсюдженні, збуті дитячої порнографії та у примусі малолітніх до участі у створенні дитячої порнографії, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 301-1 КК України) та вирішується питання щодо обрання заходів.



Нагадаємо, у січні поточного року правоохоронці встановили особи 23 людей, які виробляли, розповсюджували та збували в мережі дитяче порно.



Для викриття зловмисників правоохоронці провели 27 обшуків у рамках операції під назвою Павутина та вилучили понад 10 терабайтів протиправного контенту та комп'ютерну техніку.



Про підозру повідомили лише двох зловмисників. Одна з них – мешканка Черкас, яка знімала порно зі своїми шестирічною та восьмирічною доньками та продавала ролики в Мережі. Зловмисниця також пропонувала знайомому ґвалтувати дітей за гроші. Наразі жінку затримали.



Ще про одну підозру повідомили мешканця Києва. Той ґвалтував п'ятирічну доньку своєї знайомої та знімав це на відео.