У Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 15 цивільних

16:54 24 травня Киев, Украина

Російські військовослужбовці обстріляли Миколаївську область, в результаті минулої доби 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

“Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Знову дісталося місту Миколаєву та населеним пунктам на кордоні з Херсонською областю. Минулої доби в Миколаївській області поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає”, – наголосила чиновник.

За словами голови облради, всіх постраждалих доправили до медустанов, вони отримують необхідну допомогу.



Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебувають 162 громадяни, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області.



