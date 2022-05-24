У Миколаївській області через обстріл окупантів поранення отримали 15 цивільних

Російські військовослужбовці обстріляли Миколаївську область, в результаті минулої доби 15 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
За словами голови облради, всіх постраждалих доправили до медустанов, вони отримують необхідну допомогу.
Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебувають 162 громадяни, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області.
Загалом станом на ранок 24 травня в миколаївських лікарнях перебувають 162 громадяни, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області.
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