У Миколаївській області бушувала стихія, випав град розміром з куряче яйце

11:49 21 липня Київ, Україна

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області розігралася справжня стихія, почалася злива, шквальний вітер і випав град розміром з куряче яйце.

Як відомо, 20 липня в області очікувалися гроза, дощ, пориви вітру 15-20 м/с, місцями град (і рівень небезпеки - жовтий). На 21 липня на Миколаївщині також оголосили штормове попередження.

Рятувальникам Головного управління ДСНС України в Миколаївській області довелося ліквідовувати наслідки негоди в Первомайському та Вознесенському районах.

Крім того, сильний вітер повалив дерево на трасі біля Южноукраїнська, через що там виникла велика автомобільна пробка.

У Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в області повідомили, що 20 липня рятувальники ліквідували наслідки негоди в Первомайському та Вознесенському районах. Як і попереджали синоптики, на півночі область «накрив» циклон. Через сильні пориви вітру і зливи сталося падіння дерев і гілок, які перекрили автодорогу Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» в декількох місцях, а також траси М-05 «Київ-Одеса», Р-75 Олександрівка-Первомайськ-Балта. Аварійно-рятувальні відділення 6-ї, 18-ї, 23-ї, 25-ї державних пожежно-рятувальних частин розпиляли гілки і стовбури, і забезпечили подальший рух транспортних засобів.