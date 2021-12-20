У Миколаївській області 19-річного хлопця на смерть придавило бетонною плитою

09:32 24 березень Київ, Україна

Під час розбирання покинутої будівлі, яка не експлуатується, загинув 19-річний хлопець, 60-річний чоловік отримав серйозні травми і був госпіталізований.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 14:22 за екстреним номером "101" від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі, що не експлуатується, сталося її руйнування. В результаті падіння залізобетонної плити загинув підліток 19 років, а чоловік 1960 р.н. отримав численні важкі травми. Потерпілий до прибуття рятувальників був доставлений в лікарню", - сказано в повідомленні.

Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу та гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково притягувався автокран і навантажувач MANITOU ПП "Ільницький".