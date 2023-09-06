У Миколаєві затримали офіцера мобілізаційного відділу за хабар

19:11 04 вересня Київ, Україна

У Миколаєві затримано офіцера мобілізаційного відділу центрального районного територіального центру комплектації та соцпідтримки під час отримання хабаря у розмірі 1500 доларів.



Це стало відомо 4 вересня завдяки повідомленню Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.



За інформацією прокуратури, цей чиновник запропонував за певну суму анулювати призов військовозобов'язаного до армії та забезпечити йому відстрочку. За такі обіцянки він отримав вказану суму хабаря.



У зв'язку з цим інцидентом фігуранту було пред'явлено звинувачення у зловживанні своїм службовим становищем. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом, очікуючи на подальші судові процедури.