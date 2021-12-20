У Миколаєві пострілом в голову вбито жінку

Поліція розслідує обставини вбивства 37-річної жінки в орендованій квартирі в центрі Миколаєва.
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.
Жінка не відповідала на дзвінки, а сусідка побачила її на підлозі. Квартирантку вбили пострілом в голову.
У центрі Миколаєві в квартирі виявили застреленою жінку. Вона винаймала квартиру. На сполох забила квартирна хазяйка.
Жінка не відповідала на дзвінки, а сусідка побачила її на підлозі. Квартирантку вбили пострілом в голову.
У центрі Миколаєві в квартирі виявили застреленою жінку. Вона винаймала квартиру. На сполох забила квартирна хазяйка.
Поліція, що приїхала, знайшла жінку мертвою. Експерт, оглянувши її тіло, виявив вогнепальне поранення в голову.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство. Розслідування у справі триває.
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