У Миколаєві пострілом в голову вбито жінку

Поліція розслідує обставини вбивства 37-річної жінки в орендованій квартирі в центрі Миколаєва.

"14 березня на 102 зателефонувала власниця квартири по пр. Центральному і повідомила, що місцева мешканка, яка винаймала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі без свідомості", - йдеться в повідомленні.