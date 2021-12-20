У Миколаєві пострілом в голову вбито жінку

08:04 16 березень Київ, Україна

Поліція розслідує обставини вбивства 37-річної жінки в орендованій квартирі в центрі Миколаєва.
 
Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Жінка не відповідала на дзвінки, а сусідка побачила її на підлозі. Квартирантку вбили пострілом в голову.
У центрі Миколаєві в квартирі виявили застреленою жінку. Вона винаймала квартиру. На сполох забила квартирна хазяйка.
"14 березня на 102 зателефонувала власниця квартири по пр. Центральному і повідомила, що місцева мешканка, яка винаймала у неї квартиру, не відповідає на дзвінки, а сусідка бачить з вікна, що вона лежить на підлозі без свідомості", - йдеться в повідомленні.
Поліція, що приїхала, знайшла жінку мертвою. Експерт, оглянувши її тіло, виявив вогнепальне поранення в голову.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство. Розслідування у справі триває.