У Миколаєві спалили машину кандидата в депутати від "Слуги народу"

18:17 08 жовтень Київ, Україна

Вночі, 8 жовтня, невідомі підпалили автомобіль кандидата в Миколаївську міськраду від "Слуги народу" Дениса Жело.

"У поліцію надійшло повідомлення про те, що на автостоянці по вул.Морехідна в Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС... Слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції виявила фрагменти горіння автомобіля і залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні поліції Миколаївської області.

Поліціянти проводять розслідування, в ході якого будуть встановлювати всі обставини події та причетних до підпалу осіб.





Відомості про зазначений факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Поліція встановлює свідків підпалу, тому звертається з проханням до громадян корисну для слідства інформацію повідомляти до Заводського відділу поліції за адресою: Миколаїв, вул.Біла, 44 або за телефонами (0512) 34-11-98, 102.

У повідомленні поліції не вказані ім'я та прізвище потерпілого.



Про підпал свого автомобіля написав кандидат до Миколаївської міськради від партії "Слуга народу" Денис Жело, на своїй сторінці в Facebook він виклав фото того ж згорілого автомобіля, що і в повідомленні поліції, і підписав: "Передвиборча триває! У декого почали здавати нерви. Мабуть, ми щільно прищемили вам хвости. Боязкі ідіоти, це просто залізо, вам все одно не вдасться мене зламати!"



В кінці вересня Жело повідомив, що йде на вибори до Миколаївської міськради від "Слуги народу" по округу №6 (Тернівка, Матвіївка, Соляні, Північний, Варварівка і частина центру міста).