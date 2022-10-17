У Миколаєві окупанти влучили в ємності з тисячами тонн соняшникової олії, яка тепер тече вулицями

13:40 17 жовтня Київ, Україна

Внаслідок атаки російських військових по Миколаєву в ніч на 17 жовтня зруйнованими залишилися дві ємності з 7,5 тисячі тонн соняшникової олії, яка тепер тече вулицями міста.





Про це повідомили у ДСНС.

Два резервуари з непереробленою олією на території підприємства у Заводському районі міста спалахнули о 22 годині після атаки дронів-камікадзе. Тільки опівночі загоряння на площі в тисячу квадратних метрів вдалося ліквідувати.

Вже вранці миколаївські журналісти повідомили, що деякими вулицями в місті течуть річки соняшникової олії. За їхніми даними, кожна з пошкоджених цистерн містила близько 7,5 тисячі тонн олії.

“Поки що у протистоянні раша vs соняшникова олія (у нашому терміналі) – Раша веде 2-0. На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", – прокоментував атаку голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Миколаївські журналісти кажуть, що місцеві висловлюють побоювання, що у Миколаєві можуть спалахнути пожежі через річку олії на вулицях, однак у ДСНС регіону поки що про такі випадки не повідомляли.