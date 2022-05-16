У Миколаєві на ходу загорівся автомобіль

12:38 14 грудня Київ, Україна

У Миколаєві під час руху автомобіля Toyota Prius 2012 випуску, в салоні транспортного засобу з-під панелі пішов дим, а потім почалося відкрите горіння.

14 грудня о 07:25 по спецлінії 101 надійшло повідомлення про пожежу автомобіля Toyota на проспекті Героїв України м. Миколаїв.





Про це повідомляє ГУ ДСНС Миколаївської області.

На місце прибуло відділення 1 державної пожежно-рятувальної частини ДСНС.

О 7:33 пожежа була локалізована і о 07:40 ліквідували на площі 2 кв. м за допомогою генератора піни середньої кратності, її причина встановлюється.



До гасіння залучалось 2 одиниці техніки та 8 осіб.