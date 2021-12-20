У Миколаєві мітингує малий бізнес

11:48 07 квітень Київ, Україна

Близько 300 підприємців зібралися під будівлею Миколаївської міськради з вимогою скасування податків і можливості продовжувати підприємницьку діяльність під час карантину.



Про це повідомляє "Суспільне".



Учасники акції збирають підписи в зверненні до мера, пізніше мер Олександр Сенкевич вийшов до протестувальників.



"Давайте дізнаємося, чому так відбувається. Є всеукраїнські показники, за якими міста переводяться з одних зон в інші", - сказав Сенкевич.



На вимогу підприємців скасувати орендну плату мер сказав: "Я не можу вплинути на вашу оренду. Необхідно говорити не зі мною, а з власником ринку".



Мер запросив на переговори представників ініціативної групи - трьох осіб.



Станом на 11:10 учасники акції почали розходитися.



За словами старшого інспектора сектора превентивної діяльності Михайла Морозова, в акції взяли участь 300 осіб.