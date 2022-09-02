У Миколаєві та Харкові було чути звуки вибухів - ЗМІ

07:36 22 серпня Київ, Україна

У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи. У містах оголосили повітряну тривогу.

 
Про це у неділю, 22 серпня, повідомляють ЗМІ.
 
"У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи", - зазначили журналісти.
 
Громадяни повинні негайно пройти в укриття і не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.

Виходити з укриттів можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.

Протягом останніх 12 годин повітряна тривога у Харкові, де вводять затяжну комендантську годину, лунала кілька разів. Близько 21:10 Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли Київський район міста.

Згодом стало відомо, що постраждала одна людина. Деталі про її стан наразі не розкривають.

Близько 00.26 повідомили про вибухи у Миколаєві. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Близько третьої ночі у місті знову повідомили про вибухи.