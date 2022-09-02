У Миколаєві та Харкові було чути звуки вибухів - ЗМІ

У Миколаєві та Харкові пролунали вибухи. У містах оголосили повітряну тривогу.
Про це у неділю, 22 серпня, повідомляють ЗМІ.
Громадяни повинні негайно пройти в укриття і не наражати себе і своїх близьких на небезпеку.
Виходити з укриттів можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.
Протягом останніх 12 годин повітряна тривога у Харкові, де вводять затяжну комендантську годину, лунала кілька разів. Близько 21:10 Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли Київський район міста.
Згодом стало відомо, що постраждала одна людина. Деталі про її стан наразі не розкривають.
Близько 00.26 повідомили про вибухи у Миколаєві. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Близько третьої ночі у місті знову повідомили про вибухи.
Виходити з укриттів можна лише після сигналу про відбій повітряної тривоги.
Протягом останніх 12 годин повітряна тривога у Харкові, де вводять затяжну комендантську годину, лунала кілька разів. Близько 21:10 Ігор Терехов повідомив, що росіяни обстріляли Київський район міста.
Згодом стало відомо, що постраждала одна людина. Деталі про її стан наразі не розкривають.
Близько 00.26 повідомили про вибухи у Миколаєві. Пізніше в мережі з'явилася інформація, що внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Близько третьої ночі у місті знову повідомили про вибухи.
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