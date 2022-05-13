У Нігерії бойовики атакували школу. Сотні учнів зникли безвісти

12:29 13 грудня Київ, Україна

У будь-якому конфлікті, який створюють дорослі, так чи інакше страждають діти. Особливо, якщо країна знаходиться в нестабільному політичному становищі або стані війни. Жахливу новину повідомило міжнародне агентство Reuters. За його інформацією, в нігерійському місті Канкара штату Кацина близько 400 учнів школи-інтернату для хлопчиків зникли безвісти або викрадені в результаті збройного нападу невідомих на освітній заклад.

Відзначається, що бойовики атакували школу через дві доби після прибуття в рідний штат президента країни Мухаммаду Бухарі. Вони увірвалися на мотоциклах в будівлю школи, коли діти вже спали. Атака тривала більше години.

Під час перестрілки нападників зі службою безпеки школи учні втекли з установи, щоб врятуватися. Багатьох дітей бойовики забрали з собою.

За даними агентства, правоохоронці виявили зловмисників в лісі. Під час переслідування силовики за допомогою авіації вели з ними перестрілку, в якій один поліціянт отримав поранення. При цьому вдалося врятувати близько 200 учнів.

Як повідомили місцеві ЗМІ, в школі перебували 884 хлопчики. Доля більше ніж 200 з них залишається невідомою. До їхнього пошуку підключилися армія і батьки.

За останніми даними, поки жодна з груп бойовиків не взяла на себе відповідальність за напад на школу в Кацині, яка знаходиться далеко від звичайного району операцій терористів Боко Харам на північному сході.

Як повідомлялося, нігерійські військові знищили 23 бойовиків ісламістського угруповання Боко Харам в ході військової операції.

Раніше на північному заході Нігерії в результаті серії авіаударів загинули 17 членів банд. Бомбардування велося в лісовому районі Дунья в штаті Кацина.