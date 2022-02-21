У Нігері внаслідок авіаударів військових загинули семеро дітей

15:03 21 лютий Київ, Україна

Внаслідок авіаудару нігерійських військових по бандитах у південній частині сусіднього Нігера загинули семеро дітей та ще п'ятеро отримали поранення.



Місцевий губернатор Мараді Шайбу Абубакар підтвердив інцидент. Абубакар розповів, що внаслідок авіаудару по селі Начаді четверо дітей загинули на місці, а троє інших померли по дорозі до лікарні.

"Була помилка з ударами Нігерії по кордону, що призвело до жертв на нашій території", - сказав Абубакар.

Абубакар сказав, що нігерійські військові літаки прочісують місцевість у пошуках бандитів, місцевих злочинних угруповань, що діють на північному заході Нігерії, які вбивають людей або викрадають їх з метою отримання викупу.



Директор міністерства оборони Нігерії Джиммі Акпор заявив, що розслідування продовжується.

«Відповідно до політики, Військово-повітряні сили (ВПС) Нігерії не здійснюють жодних вторгнень до районів за межами територіальних кордонів Нігерії», - заявив Акпор.

Діяльність злочинних угруповань спровокувала терор у регіоні з кінця 2020 року. Влада Нігерії вживає жорстких заходів.



Бандити, які рятуються від військових рейдів у Нігерії, часто мігрують на північ, у бік Нігеру. Регіон Мараді в Нігері є одним із найбільш постраждалих від насильства, влаштованого бандитами у сусідніх Катсіні, Сокото та Замфарі в Нігерії.



У 2018 році Нігер посилив заходи безпеки на кордоні з Нігерією, щоб запобігти проникненню банд.