У кількох регіонах України пролунали вибухи

15:39 05 грудня Київ, Україна

У кількох областях України вдень 5 грудня сталися вибухи. За понеділок це вже друга хвиля.

Про вибухи повідомляють українські ЗМІ та низка Телеграм-каналів.

Зазначається, що вибухи пролунали у Запорізькій, Черкаській, Вінницькій, Київській областях.

Попередньо спрацювали системи ППО.

Також повідомляється про вибухи в Одесі та області.

Раніше на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині збили ворожі ракети.