У кількох регіонах України пролунали вибухи

15:39 05 грудня Київ, Україна

У кількох областях України вдень 5 грудня сталися вибухи. За понеділок це вже друга хвиля.



Про вибухи повідомляють українські ЗМІ та низка Телеграм-каналів.



Зазначається, що вибухи пролунали у Запорізькій, Черкаській, Вінницькій, Київській областях.



Попередньо спрацювали системи ППО.



Також повідомляється про вибухи в Одесі та області.



Раніше на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині збили ворожі ракети.