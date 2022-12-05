У кількох регіонах України пролунали вибухи

У кількох областях України вдень 5 грудня сталися вибухи. За понеділок це вже друга хвиля.
Про вибухи повідомляють українські ЗМІ та низка Телеграм-каналів.
Зазначається, що вибухи пролунали у Запорізькій, Черкаській, Вінницькій, Київській областях.
Попередньо спрацювали системи ППО.
Також повідомляється про вибухи в Одесі та області.
Раніше на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині збили ворожі ракети.
Про вибухи повідомляють українські ЗМІ та низка Телеграм-каналів.
Зазначається, що вибухи пролунали у Запорізькій, Черкаській, Вінницькій, Київській областях.
Попередньо спрацювали системи ППО.
Також повідомляється про вибухи в Одесі та області.
Раніше на Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині збили ворожі ракети.
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