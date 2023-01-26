У небі над Києвом уночі збили близько 15 БПЛА рф - ОВА

У ніч на 26 січня Київ зазнав чергового повітряного нападу росії. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Зазначається. що окупанти атакували столицю кількома десятками боєприпасів Shahed, що баражують.
Зазначається. що окупанти атакували столицю кількома десятками боєприпасів Shahed, що баражують.
Він додав, що за оперативною інформацією протягом дня висока ймовірність подальших повітряних атак і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.
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