У небі над Києвом уночі збили близько 15 БПЛА рф - ОВА

08:47 26 січня Київ, Україна

У ніч на 26 січня Київ зазнав чергового повітряного нападу росії. Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.



Зазначається. що окупанти атакували столицю кількома десятками боєприпасів Shahed, що баражують.

"У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. Попередньо, без жертв та влучань в об'єкти інфраструктури. Дякую нашим силам ППО", - наголосив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що за оперативною інформацією протягом дня висока ймовірність подальших повітряних атак і закликав не ігнорувати сигнали тривоги.