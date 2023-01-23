У НАБУ розкрили подробиці скандалу у Міноборони через закупівлю продуктів військовим

Національне антикорупційне бюро України ще до розголосу у засобах масової інформації розпочало розслідування щодо того, що Міноборони закуповує продукти для військових за нібито завищеними цінами.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання у Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ та САП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа", - йдеться у повідомленні.