У МВС встановили особи всіх погромників будівлі ОП

14:55 23 березень Київ, Україна

Сутички біля Офісу Президента не були мирною акцією, організатори заздалегідь планували все так, щоб мітинг перетворився на масові бійки і сутички з правоохоронцями.



Про це заявив заступник глави МВС Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко

Також Геращенко повідомив, що правоохоронці встановили особи всіх, хто завдав шкоди будівлі Офісу Президента і вже почали вручати процесуальні документи.

"Всі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до здійснення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність", - написав Геращенко.

Також заступник міністра опублікував відео, яке, за його словами, є "доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів".

Відповідно до опублікованого Геращенком відео, найближчим часом підозри можуть отримати:

Владислав Гранецький-Стафійчук;

Сергій Філімонов;

Вадим Адамов;

Роман Ратушний;

Олексій Білковський;

Олег Кобезський;

Денис Міщенко.

Також Антон Геращенко подякував усім, хто прийшов на акцію під ОП як на мирний протест, оскільки це конституційне право громадянина, а МВС стоїть на захисті прав людини.