У МВС встановили особи всіх погромників будівлі ОП

Сутички біля Офісу Президента не були мирною акцією, організатори заздалегідь планували все так, щоб мітинг перетворився на масові бійки і сутички з правоохоронцями.
Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.
Також Геращенко повідомив, що правоохоронці встановили особи всіх, хто завдав шкоди будівлі Офісу Президента і вже почали вручати процесуальні документи.
Також заступник міністра опублікував відео, яке, за його словами, є "доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів".
Відповідно до опублікованого Геращенком відео, найближчим часом підозри можуть отримати:
- Владислав Гранецький-Стафійчук;
- Сергій Філімонов;
- Вадим Адамов;
- Роман Ратушний;
- Олексій Білковський;
- Олег Кобезський;
- Денис Міщенко.
Також Антон Геращенко подякував усім, хто прийшов на акцію під ОП як на мирний протест, оскільки це конституційне право громадянина, а МВС стоїть на захисті прав людини.
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