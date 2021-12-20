У МВС встановили особи всіх погромників будівлі ОП

14:55 23 березень Київ, Україна

Сутички біля Офісу Президента не були мирною акцією, організатори заздалегідь планували все так, щоб мітинг перетворився на масові бійки і сутички з правоохоронцями.

Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко.
 
Також Геращенко повідомив, що правоохоронці встановили особи всіх, хто завдав шкоди будівлі Офісу Президента і вже почали вручати процесуальні документи.
"Всі ті провокатори, які підпалювали двері, били вікна, закликали до здійснення хуліганських дій - встановлені і будуть відповідати за свої вчинки. Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність", - написав Геращенко.
Також заступник міністра опублікував відео, яке, за його словами, є "доказом того, що мітинг під ОП 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями "для картинки" для певних телеканалів".
Відповідно до опублікованого Геращенком відео, найближчим часом підозри можуть отримати:
  • Владислав Гранецький-Стафійчук;
  • Сергій Філімонов;
  • Вадим Адамов;
  • Роман Ратушний;
  • Олексій Білковський;
  • Олег Кобезський;
  • Денис Міщенко.
Також Антон Геращенко подякував усім, хто прийшов на акцію під ОП як на мирний протест, оскільки це конституційне право громадянина, а МВС стоїть на захисті прав людини. 