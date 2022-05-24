У Мукачеві юна дівчина скоїла суїцид, вистрибнувши з 9-го поверху

08:24 19 серпня Киев, Украина

Як швидко молоді люди розлучаються з життям! Тільки одна дурна мить - і повернення більше немає, нічого вже не зможеш змінити. Вчора в закарпатському Мукачеві позбавила себе такого вибору 19-річна дівчина. Вона покінчила життя самогубством, вистрибнувши з вікна дев'ятиповерхівки.

Як повідомили в поліції, на місці трагедії було знайдено передсмертну записку.

Журналісти порталу Перший.com.ua розповіли, що дівчину звали Анастасія і вона працювала майстром з манікюру.

Знайомі загиблої розповіли, що вона була позитивною людиною і припустили, що вона була закохана. Саме складності в романтичних стосунках, як вважають близькі Анастасії, могли підштовхнути дівчину до самогубства.

Її колишня одногрупниця повідомила, що дівчина незадовго до трагедії питала її, де знайти будинок з відкритим дахом. А користувачі соцмереж помітили, що перед смертю вона опублікувала вірш про нерозділене кохання.

Причини трагедії з'ясовує слідство.