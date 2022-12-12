У москві знову пожежі: спалахнув торговий центр "Стройпарк"

10:56 12 грудня Київ, Україна

Близько 9-ї ранку за московським часом, у понеділок, 12 грудня, в місті Балашиха в московській області сталося займання торгового центру "Стройпарк".



Про це повідомляє росЗМІ з посиланням на представника екстрених служб.



Як уточнюється, спочатку спалахнули будматеріали на відкритому майданчику, потім вогонь перекинувся на перший поверх торговельного центру. Причини займання поки що невідомі. Пожежі надано третій номер складності.



Вогонь вже охопив площу 500 кв. м. До гасіння пожежі залучено 45 пожежників та 14 одиниць техніки.



На місці пригоди також працюють машини швидкої допомоги. Наразі журналістам відомо про одного постраждалого — працівника торговельного центру.

"Всі співробітники були оперативно евакуйовані. Наразі силами спецслужб продовжується гасіння пожежі", - розповіли журналістам у пресслужбі адміністрації Балашихи.

Як повідомляють місцеві жителі, вогонь і стовп чорного диму від палаючих будматеріалів добре видно в мікрорайоні Саввине.