У Москві горить бізнес-центр

Сьогодні, 3 червня, у будівлі бізнес-центру Гранд Сетунь Плаза в Москві виникла сильна пожежа.
Про це повідомила російська МНС.
Горять чотири поверхи, рух вулицями, що примикають до бізнес-центру, обмежений. Вогонь охопив площу 1000 кв. м.
На місці працюють 180 осіб та 41 одиниця техніки. Крім того, для гасіння задіяні гелікоптери Ка-32.
За попередньою інформацією, з будівлі, що горить, врятували понад 120 людей, пошук людей триває.
Пожежі надали п'ятий - найвищий ранг.
У штабі пожежогасіння повідомили, що причиною займання стало коротке замикання через неправильний монтаж фасадного освітлення.
Горять чотири поверхи, рух вулицями, що примикають до бізнес-центру, обмежений. Вогонь охопив площу 1000 кв. м.
На місці працюють 180 осіб та 41 одиниця техніки. Крім того, для гасіння задіяні гелікоптери Ка-32.
За попередньою інформацією, з будівлі, що горить, врятували понад 120 людей, пошук людей триває.
Пожежі надали п'ятий - найвищий ранг.
У штабі пожежогасіння повідомили, що причиною займання стало коротке замикання через неправильний монтаж фасадного освітлення.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі