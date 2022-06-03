У Москві горить бізнес-центр

17:11 03 червня Київ, Україна

Сьогодні, 3 червня, у будівлі бізнес-центру Гранд Сетунь Плаза в Москві виникла сильна пожежа.

Про це повідомила російська МНС.



Горять чотири поверхи, рух вулицями, що примикають до бізнес-центру, обмежений. Вогонь охопив площу 1000 кв. м.



На місці працюють 180 осіб та 41 одиниця техніки. Крім того, для гасіння задіяні гелікоптери Ка-32.



За попередньою інформацією, з будівлі, що горить, врятували понад 120 людей, пошук людей триває.



Пожежі надали п'ятий - найвищий ранг.



У штабі пожежогасіння повідомили, що причиною займання стало коротке замикання через неправильний монтаж фасадного освітлення.