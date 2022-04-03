У морський порт Херсона прибув радіоактивний вантаж

Вантажівка, що прибула з Полтави, не пройшла радіаційний контроль. При більш ретельному аналізі прикордонники виявили перевищення норми радіації в п'ять разів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 6 липня.
Зазначено, що небезпечний вантаж виявили за допомогою системи радіаційного контролю Янтар.
Автомобіль Scania прибув в Херсонський морський торговельний порт з Полтави з вантажем брухту. Після спрацьовування комплексу Янтар прикордонники додатково перевірили вантажівку приладами радіаційного контролю і встановили, що радіаційний фон брухту в п'ять разів перевищує допустиму норму, - йдеться в повідомленні.
За даним фактом прикордонники поінформували екологічну службу, Нацполіцію і ДСНС.
Зараз вантажівка знаходиться під охороною на окремому майданчику в порту.
Зазначено, що небезпечний вантаж виявили за допомогою системи радіаційного контролю Янтар.
Автомобіль Scania прибув в Херсонський морський торговельний порт з Полтави з вантажем брухту. Після спрацьовування комплексу Янтар прикордонники додатково перевірили вантажівку приладами радіаційного контролю і встановили, що радіаційний фон брухту в п'ять разів перевищує допустиму норму, - йдеться в повідомленні.
За даним фактом прикордонники поінформували екологічну службу, Нацполіцію і ДСНС.
Зараз вантажівка знаходиться під охороною на окремому майданчику в порту.
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