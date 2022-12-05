У багатоповерхівці на Троєщині вибухнув газовий балон

12:10 05 грудня Київ, Україна

У 22-поверховому житловому будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої на Троєщині у Києві стався вибух через недотримання правил експлуатації газових балонів.



Про це повідомляє київське управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



За інформацією рятувальників, в одній із квартир на 17 поверсі вибухнув газовий балон (остаточну причину мають встановити правоохоронці).



Внаслідок вибуху зруйновано стіну кімнати, балкон, вибито вікно, пошкоджено облицювання ванної кімнати та меблі, стіну сусідньої квартири. Від уламків також пошкоджено три припарковані біля будинку автомобілі та кондиціонери сусідів.



Орендар квартири, 38-річний чоловік, отримав опіки рук, голови та шиї, його госпіталізували до опікового центру.



У ДСНС заявили, що випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках Києва почастішали через те, що мешканці при відключенні світла використовують газові балони.



Як безпечно користуватися газовими пальниками