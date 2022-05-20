У багатоповерхівці Харкова з шостого поверху обірвався ліфт. Люди встигли вийти

Парк ліфтів в будинках радянської забудови вже давно зношений, але на його заміну, як завжди, немає коштів. Ось і доводиться мешканцям багатоповерхівок щодня ризикувати життям. Черговий випадок падіння кабіни ліфта стався в Харкові. В одній з багатоповерхівок ліфт зірвався з шостого поверху.
У момент падіння в кабінці підйомника була лише порожня дитяча коляска.
За словами очевидців, ліфт впав через кілька секунд після того, як його покинули жителі.
На місце події викликали фахівців.
Як повідомлялося раніше, в Одесі з п'ятого поверху зірвався ліфт, в якому знаходилися два пасажири.
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