У багатоповерхівці Харкова з шостого поверху обірвався ліфт. Люди встигли вийти

11:54 18 серпня Киев, Украина

Парк ліфтів в будинках радянської забудови вже давно зношений, але на його заміну, як завжди, немає коштів. Ось і доводиться мешканцям багатоповерхівок щодня ризикувати життям. Черговий випадок падіння кабіни ліфта стався в Харкові. В одній з багатоповерхівок ліфт зірвався з шостого поверху.

У момент падіння в кабінці підйомника була лише порожня дитяча коляска.

За словами очевидців, ліфт впав через кілька секунд після того, як його покинули жителі.

"Просто вчасно вийшли і цим врятували собі життя", - розповів один з потерпілих, показавши на камеру обірвані троси.

На місце події викликали фахівців.

Як повідомлялося раніше, в Одесі з п'ятого поверху зірвався ліфт, в якому знаходилися два пасажири.