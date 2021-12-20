У Мінську затримали українських журналістів

Сьогодні затримали т рьох штатних кореспондентів одного з телеканалів, який висвітлює вибори в Білорусі, серед них двоє українських громадян.
Зараз вони знаходяться в Московському РУВС Мінська
Затримано українські журналісти Ірина Ромалійская і Іван Гребенюк (обидва живуть в Празі) і росіянин Юрій Боронюк з Санкт-Петербурга. Їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - робота в Білорусі без акредитації.
Відзначається, що телефони журналістів зараз недоступні.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков заявив, що білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону.
Затримано українські журналісти Ірина Ромалійская і Іван Гребенюк (обидва живуть в Празі) і росіянин Юрій Боронюк з Санкт-Петербурга. Їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - робота в Білорусі без акредитації.
Відзначається, що телефони журналістів зараз недоступні.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков заявив, що білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону.
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