У Мінську затримали українських журналістів

20:09 07 серпень Київ, Україна

Сьогодні затримали т рьох штатних кореспондентів одного з телеканалів, який висвітлює вибори в Білорусі, серед них двоє українських громадян.

Зараз вони знаходяться в Московському РУВС Мінська



Затримано українські журналісти Ірина Ромалійская і Іван Гребенюк (обидва живуть в Празі) і росіянин Юрій Боронюк з Санкт-Петербурга. Їм інкримінують порушення законодавства про ЗМІ - робота в Білорусі без акредитації.



Відзначається, що телефони журналістів зараз недоступні.



Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ - начальник міліції громадської безпеки Олександр Барсуков заявив, що білоруські правоохоронні органи не допустять хаосу, не дозволять влаштовувати безлади на вулицях в період президентської виборчої кампанії, яка проходить в країні, і здатні протистояти порушникам закону.