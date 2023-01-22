У Мінрегіоні відреагували на арешт заступника міністра Василя Лозінського

11:09 22 січня Київ, Україна

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Лозінський справді затримали. Причиною цього є розкрадання бюджетних коштів. Про це йдеться у підтвердженні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook, опублікованому у суботу, 21 січня.

"Сьогодні стало відомо про затримання Василя Лозінського в.о.. міністра розвитку громад та територій України через розкрадання бюджетних коштів", - йдеться у повідомленні.

Відомство додало, що Лозінського тепер звільнять із займаної посади.

"Відповідне розпорядження про підготовку необхідних документів уже надано віце-прем'єр-міністром із відновлення України Олександром Кубраковим", - підсумували у міністерстві.

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Василь Лозінський – український діяч. Раніше він був першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

Пізніше також обіймав посаду в.о.. голови Львівської обласної державної адміністрації з 26 грудня 2019 року до 5 лютого 2020 року.

Через деякий час його призначили першим заступником Міністра розвитку громад та територій України, якийсь час виконував обов'язки міністра.

Зазначимо, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України створено 8 грудня шляхом об'єднання Мінрегіону та Мінінфраструктури.

Лозінського призначали на посаду заступника міністра відомства 9 грудня.

Додамо, що в Кіровоградській області за корупційний злочин судитимуть голову однієї з міських рад та заступника міського голови.