У міноборони росії заявили про посилення ударів по Києву

12:12 15 квітня Київ, Україна

Російські військові збільшать інтенсивність ракетних ударів по Києву, попередив у п'ятницю офіційний представник міноборони рф Ігор Конашенков.



Він додав, що вночі ракетами морського базування «Калібр» було завдано удару по військовому об'єкту на околиці Києва. «Внаслідок удару по Жулянському машинобудівному заводу „Візар“ знищено цехи виробництва та ремонту зенітних ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також протикорабельних ракет», — цитує Конашенкова «Інтерфакс».



Як зазначає Reuters, вибухи в українській столиці були одними із найсильніших за весь час війни. Частина районів міста залишилася без електроенергії та інтернету, підключення до якого в моменті падало на 15%, за оцінкою NetBlocks.