У Міноборони прокоментували скандал про закупівлю форми для ТрО ЗСУ

07:54 12 серпня Київ, Україна

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони (МО) України, міністерство не займалося закупівлею військової форми для військ ТрО ЗСУ, щодо якої ведеться розслідування.

Таким чином у міністерстві прокоментували інформацію Київської міської прокуратури та Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про викриття та повідомлення про підозру директору приватної фірми у заволодінні коштами, що виділяються на закупівлю форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ.

У МО зазначили, що, за матеріалами слідства, у 2022 році між військовою частиною та швейною фабрикою було укладено договори на постачання форменого одягу для військовослужбовців. Підрозділи Міноборони до цього процесу закупівлі не залучалися.

"Зі свого боку наголошуємо, що у відомстві сповідується нульова толерантність до корупції. Міноборони у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечує всіляке сприяння досудовому розслідуванню та здійснює відповідні внутрішні перевірки", - резюмували в міністерстві.

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Зазначимо, Офіс Генпрокурора заявив, що директорці приватної фірми, яка постачала неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн, оголосили підозру.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що нова польова жіноча військова форма має вісім розмірів та підійде навіть вагітним.

Як повідомлялося раніше, в Україні затвердили військову польову форму для жінок.