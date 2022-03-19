У Міноборони США заговорили про активність РФ у Чорному морі

07:41 17 березня Київ, Україна

Сполучені Штати Америки помітили "посилену морську активність" у північній частині Чорного моря з боку російських військ. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, передає CNN.



"Ми також на власні очі спостерігали обстріл деяких міст, деяких населених пунктів за межами Одеси, поблизу Одеси", - сказав він.



За словами чиновника, обстріл ведеться не в Одесі. У США вважають, що обстріл ведеться з російських військових кораблів у Чорному морі.



«Ми вважаємо, що це знову з російських військових кораблів у Чорному морі. Схоже, місцями поблизу Одеси є обстріл з флоту», – додав він.