У МЗС заявили про нові погрози українським дипломатам в Іспанії

12:15 05 грудня Київ, Україна

Українським дипломатам в Іспанії знову погрожують - поліція вилучила ще три посилки з очима тварин, повідомив представник МЗС України Олег Ніколенко.



"Іспанська поліція вилучила на поштовому відділенні три посилки з, як вважається, очима тварин, адресовані посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі. Розпочато слідчі дії", - написав він у Facebook.



Загалом, за його словами, вже налічується 21 випадок погроз українським посольствам та консульствам у 12 країнах.



За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, терористи намагаються не просто залякати українських дипломатів, вони хочуть "послабити, залякати Україну та підірвати важливу дипломатичну роботу щодо постачання зброї, енергообладнання, ізоляції росії". Він наголосив, що нікому не вдасться залякати чи зламати українських дипломатів.