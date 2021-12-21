У МЗС Білорусі розповіли про напад на білоруських послів у Лондоні

10:16 21 грудень Київ, Україна





У заяві сказано, що один із дипломатів отримав серйозні травми: йому зламали ніс, зуб і пізніше, у медзакладі діагностували струс мозку. У заяві МЗС Білорусі йдеться, що група невідомих людей замазала фасад будівлі білоруського посольства в Лондоні , а потім здійснила фізичний напад на білоруських дипломатів, які під'їхали до будівлі.У заяві сказано, що один із дипломатів отримав серйозні травми: йому зламали ніс, зуб і пізніше, у медзакладі діагностували струс мозку.

Дипломат підтвердив білоруським журналістам, що на нього напали, але додав, що зараз почувається задовільно, вночі його відпустили із лікарні.



Нападниками він називає "представників білоруської діаспори". Відомості про напад передані поліції, а відеонапади планують передати ще й державним білоруським ЗМІ.



За словами консула, нападники були в масках, але потім зняли їх. Про причини нападу йому говорили — то було не пограбування.



Уряд заявив, що викликав британського посла до Мінська, щоб висловити офіційний протест і вимагати притягнення винних до відповідальності.



Повідомлення у соціальних мережах показують невелику демонстрацію біля посольства Білорусі у Лондоні. Столична поліція Лондона на цей момент не має у своєму розпорядженні жодної інформації про імовірний інцидент.