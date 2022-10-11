На мелітопольському аеродромі пролунали вибухи
14:17 11 жовтня Київ, Україна
На аеродромі окупованого Мелітополя у Запорізькій області прогриміли вибухи.
Про це 11 жовтня повідомив мер міста Іван Федоров.
"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - наголосив він.
Федоров додав, що подробиці інциденту з'ясовують.
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