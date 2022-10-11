На мелітопольському аеродромі пролунали вибухи



Про це 11 жовтня повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти заметушилися і одразу пишуть про якісь там "навчання". Однак жителі вже навчилися розрізняти глухі звуки їхніх жалюгідних "навчань" проти гучних вибухів ліквідації їхніх військових баз", - наголосив він.