У Мелітопольському районі в місці розташування окупантів пролунали вибухи
10:32 30 листопада Київ, Україна
У Мирному пролунав настільки потужний вибух, що за 30 км від Мирного його чули жителі Мелітополя.
Про це у Телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Сьогодні вночі не спалося окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало кілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселилися новоприбулі мобілізовані рф", - зазначив він.
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