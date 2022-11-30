У Мелітопольському районі в місці розташування окупантів пролунали вибухи

10:32 30 листопада Київ, Україна

У Мирному пролунав настільки потужний вибух, що за 30 км від Мирного його чули жителі Мелітополя.

Про це у Телеграмі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
 
"Сьогодні вночі не спалося окупантам селища Мирне Мелітопольського району. Після 1-ї ночі пролунало кілька гучних вибухів у місцевому клубі, де розселилися новоприбулі мобілізовані рф", - зазначив він.