У Мелітополі підірвали машину колаборантки

10:26 29 вересня Київ, Україна

Представники Сил опору висадили в повітря червоний автомобіль , на якому їздила зрадниця – директорка фейкового департаменту освіти Запорізької області Олена Шапурова.

Як повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, вибух стався у районі автомоторного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги.

Вибухівку було закладено в автомобілі.

"За даними очевидців, зрадниця жива, проте злякалася до півсмерті", - додав Федоров.

Зазначається, що людина, яка у мирному житті прославилася численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" і всіляко допомагала окупантам насаджувати російський режим "освіти".