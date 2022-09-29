У Мелітополі підірвали машину колаборантки

Представники Сил опору висадили в повітря червоний автомобіль, на якому їздила зрадниця – директорка фейкового департаменту освіти Запорізької області Олена Шапурова.
Як повідомляв мер Мелітополя Іван Федоров, вибух стався у районі автомоторного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги.
Вибухівку було закладено в автомобілі.
Зазначається, що людина, яка у мирному житті прославилася численними корупційними схемами в коледжі, знайшла своє "покликання": очолила окупаційний "департамент освіти" і всіляко допомагала окупантам насаджувати російський режим "освіти".
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